Das sagt Christine Neubauer zu ihren "Let's Dance"-Hatern

Christine Neubauer (62) bekam bei Let's Dance eine zweite Chance. Eigentlich musste die Schauspielerin nach der siebten Liveshow das Parkett räumen, durfte jedoch aufgrund des verletzungsbedingten Ausstiegs von Simone Thomalla (60) noch einmal neu durchstarten. Dieses Mal schaffte sie das Weiterkommen – ganz zum Unverständnis einiger Zuschauer. Diese hätten nämlich felsenfest mit ihrem erneuten Exit gerechnet und ließen schon zuvor des Öfteren anklingen, dass Christines enthusiastische Art "nervig" sei. Und was sagt die 62-Jährige zu ihren Kritikern? Die lässt sich nicht einschüchtern, wie sie gegenüber Bild verriet: "Ich habe mich von den Diskussionen im Internet über mich bewusst ferngehalten. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Hasskommentare, egal ob über mich oder über wen auch immer, haben nichts mit der Bewertung einer Leistung zu tun. Das sind keine ernsthaften Kommentare, das ist nur Hass. Dem muss ich mich nicht aussetzen."

Stattdessen konzentriert sich Christine voll und ganz auf sich selbst, denn ihre zweite Chance möchte sie nutzen und machte klar: Sie möchte "immer noch gerne gewinnen". Daneben möchte die Schauspielerin mit ihrer Teilnahme auch ein Zeichen setzen: "Vielleicht kann ich Menschen meiner Generation ein Vorbild sein. [...] Niemand gehört mit über 60 aufs Abstellgleis." Dass sie dieses harte Training mit ihren 62 Jahren, als älteste Teilnehmerin der Staffel, überhaupt durchhält, hätte sie selbst nicht geahnt und zeigte sich mächtig stolz: "Ich hätte in meinen wildesten Träumen nicht geahnt, wie viel Kraft mir das Tanzen gibt. Wenn ich mir nach den Shows meine Tänze noch mal angucke, denke ich manchmal: 'Das bin doch nicht ich. Das ist ein anderer Mensch.'"

In Christines Comeback-Show, der achten Liveshow, musste sie gleich einen Samba und einen Tango aufs Parkett bringen. Da der Exit von Simone nicht von Anfang an klar war, hatte sie dafür weniger Zeit als ihre Konkurrenz, wie sie im Interview verriet: "Zweieinhalb Tage Training mit zwei unterschiedlichen Partnern für zwei Tänze sind eine große Herausforderung." Doch trotz der kurzen Trainingszeit konnte sich die Leistung sehen lassen: Für den Samba mit Switch-Partner Massimo Sinató (44) bekam sie 21 Punkte, für den Tango mit ihrem eigentlichen Tanzpartner Valentin Lusin (38) sogar starke 28 Punkte. Mit insgesamt 49 Punkten und genügend Zuschauer-Votings schaffte sie es in die neunte Show. Der Traum vom "Dancing Star 2025" platzte stattdessen für Sängerin Jeanette Biedermann (45).

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin in der achten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov in der achten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

