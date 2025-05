Christine Neubauer tanzte bei "Let's Dance" für Vater (†)

Bei Let's Dance wurde es am Freitagabend besonders emotional: Christine Neubauer (62) sorgte für einen der berührendsten Momente der Staffel, als sie dem Motto "Magic Moments" folgend für ihren verstorbenen Vater tanzte. Gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin (38) brachte sie zu Andreas Gabaliers (40) Song "Amoi seg' ma uns wieder" die Zuschauer zum Weinen und gedachte so ihrem 2019 verstorbenen Vater Erwin Neubauer. Besonders rührend war, dass ihre Mutter Lydia aus der ersten Reihe mitfieberte – begleitet wurde sie ins Studio von Christines Lebensgefährten José Campos. Noch vor dem Auftritt zeigte sich die Schauspielerin am Rande der Nervosität, meisterte den Auftritt dann aber voller Emotionen.

Für diesen ganz persönlichen Moment hatte Christine einen Freestyle entwickelt, bei dem sie sich bei den Proben oft an ihre Kindheit zurückerinnert fühlte: "Ich bin in den Armen meines Vaters mit Sport aufgewachsen. Mein Vater hat den Kraftsport geliebt, hat Gewichtheben gemacht", erzählte sie gegenüber Bild. Das Training bestritt sie sogar in einem alten T-Shirt ihres Vaters, das sie als Glücksbringer trug. In der Show selbst feierten sie nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury: Motsi Mabuse (44) lobte den "richtig schönen Tanz", Joachim Llambi (60) gab zu, dass er "mitgenommen und berührt" war. Für ihre bewegende Darbietung gab es 24 Punkte. Für sie ein zusätzlicher Höhepunkt: Der Sänger Andreas Gabalier schickte eine emotionale Videobotschaft, die in der Live-Show eingespielt wurde.

Privat ist Christine nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Familienmensch bekannt. Ihr enges Verhältnis zu ihren Eltern wurde nun auch im Fernsehen sichtbar, insbesondere beim gemeinsamen Abschied von ihrem Vater, den sie zusammen mit ihrer Mutter erleben konnte. Trotz des emotionalen Auftritts wurde Christine nicht weitergewählt, es haben zu wenige Zuschauer im TV-Voting für die Schauspielerin angerufen. Dennoch bleibt ihr Auftritt bei Magic Moments vielen Zuschauern aufgrund der offenen Gefühle, der persönlichen Erinnerungen und der starken Familienbande in Erinnerung. In Interviews betonte Christine schon häufig, wie sehr ihr die Unterstützung ihrer Mutter und ihres Partners bedeutet und wie wichtig ihr familiärer Rückhalt abseits der großen Showbühne ist.

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin in der achten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

