Jetzt fehlen nur noch zwei! Diese Woche verkündete RTL die ersten Let's Dance Kandidaten der kommenden Staffel. Neben Comedian Ilka Bessin (48) oder Michael Wendlers (47) Freundin Laura Müller (19) soll unter anderem auch Ninja Warrior Germany-Sieger Moritz Hans bald übers Parkett fegen. Nun machte der Sender drei weitere Namen offiziell: Auch Sükrü Pehlivan (47), Loiza Lamers und John Kelly (52) sind dabei!

Das bestätigte der Sender nun auf RTL.de. Sükrü dürfte den meisten Zuschauern schon als TV-Superhändler bekannt sein. Er moderiert nicht nur das gleichnamige Format "Die Superhändler" sondern war auch schon bei "Der Trödeltrupp" zu sehen. John Kelly wurde bereits im Vorfeld gemunkelt, nun tritt er tatsächlich den Fernsehwettbewerb an. Als Kelly Family-Mitglied und Dancing on Ice-Finalist von 2019 dürfte er dem Großteil des Publikums ein Begriff sein.

Unbekannter ist der dritte Zuwachs zum Cast: Die 24-jährige Loiza gewann 2015 "Holland's Next Top Model" und arbeitet seitdem erfolgreich in der Modebranche. Früher hieß sie noch Lucas – mit 18 Jahren unterzog sich die Laufstegschönheit einer Geschlechtsumwandlung. Sie ist die zweite Transgender-Beauty in der Geschichte von "Let's Dance". Was sagt ihr zu den drei Neuen? Stimmt ab.

Michael Timm/face to face Sükrü Pehlivan 2018 in Berlin

Instagram / loizalamers Loiza Lamers, Dezember 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller

