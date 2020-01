Seit fünf Tagen sitzen Prince Damien (29), Claudia Norberg (49) und Co. inzwischen im Dschungelcamp. Und langsam entwickelt sich bei den Teilnehmern ein Lagerkoller. Die Folge: Sven Ottke vergisst die Namen seiner Mitcamper, Marco Cerullo (31) bricht in Tränen aus und Danni Büchner (41) muss erneut zur Prüfung. Doch auch Elena Miras (27) kann durch ihre temperamentvolle Art viel Sendezeit ergattern. Schafft sie es damit auch in die Herzen der Zuschauer? Oder wer hat aus Sicht des Publikums aktuell ein Recht auf den Dschungelthron?

In der gestrigen Folge nahm Elena erneut eine Menge Sendezeit in Anspruch. Kein Wunder, schließlich musste die ehemalige Love Island-Beauty gemeinsam mit Danni zur Prüfung "Heißer Stuhl". Obwohl ihre Laune zunächst zu wünschen übrig ließ, hatte das Duo am Ende allen Grund zu Freude: Sie erspielten immerhin fünf von elf möglichen Sternen. Eine tiefe Frauenfreundschaft dürfte trotz des Erfolgs nicht zwischen den beiden entstehen: Im Anschluss sagte Elena Konkurrentin Daniela die Meinung und warf ihr vor, fake zu sein.

Die anderen zeitweiligen Bewohner Down Unders bekamen die "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Fans bisher kaum zu Gesicht. Besonders Temptation Island-Star Anastasiya Avilova (31) scheint wie vom Busch-Boden verschluckt zu sein – ebenso wie Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) und TV-Trödelhändler Markus Reinecke (50). Bleibt abzuwarten, ob sie am heutigen Abend endlich auf sich aufmerksam machen können.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

