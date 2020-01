Da kann man schon mal durcheinander kommen! Seit vergangenem Freitag flimmert das Dschungelcamp endlich wieder über die TV-Bildschirme. Nach dem gesundheitsbedingten Exit von Günther Krause (66) in Folge eins schlagen sich aktuell noch elf Kandidaten mit dem australischen Busch und dessen Tücken herum. Box-Champion Sven Ottke ist mit der Gesamt-Situation offenbar ein wenig überfordert – der 52-Jährige konnte sich bis heute noch nicht alle Namen seiner Mit-Camper merken!

Sowohl Sven als auch Marco Cerullo (31) plagt in Folge vier die Schlaflosigkeit – einer ihrer Busch-Kollegen schnarcht! Voll von "mittelschwerem Hass" begeben die Männer sich auf die Suche nach dem Übeltäter. Dabei wird schnell klar: Der Sportler hat keine Ahnung, wer wie heißt – und nennt beim Gang zwischen den Betten völlig falsche Namen: "Helmut ist ja weg. Normalerweise schläft rechts von mir der Michael. Da oben ist Anna-Lena", flüstert der Profi-Kämpfer unter anderem. Lediglich Raúl Richter (32) benennt er richtig.

Ob Sven mit dieser Aktion wohl wieder an Beliebtheit verlieren wird? Immerhin ist der 52-Jährige in den Promiflash-Umfragen immer weiter nach oben geklettert – in der Umfrage zur heutigen Folge stand er schon auf Platz vier! Die Favoritin ist jedoch nach wie vor Sommerhaus-Gewinnerin Elena Miras (27).

