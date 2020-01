Elena Miras (27) rechnet mit Daniela Büchner (41) ab! In den vergangen Tagen war vor allem ein Thema am Dschungelcamp-Lagerfeuer ziemlich präsent: Wer hat Schuld an der Trennung von Michael Wendler (47) und seiner Ex-Frau Claudia Norberg (49). Während die meisten Camp-Bewohner ganz klar hinter ihrer blonden Kollegin stehen, setzt sich Elena für Freundin Laura Müller (19) ein. Bei einer Busch-Diskussion war ihr die vermeintlich gleichgesinnte Danni in den Rücken gefallen. Jetzt geht Elena auf Konfrontationskurs und stellt die Auswanderin zur Rede.

"Ich kam mir so verarscht vor. Hättest du da irgendwas gesagt, ich hätte nicht einen Ton gesagt", wirft die Love Island-Darstellerin ihrer Urwald-Mitstreiterin während der Show an den Kopf. Danni sieht keine Schuld bei sich und erklärt, Mitleid mit Claudia gehabt zu haben. Dass die 41-Jährige sich so uneinsichtig zeigt, macht die Brünette richtig wütend. Im Interview wirft sie ihr sogar ein falsches Spiel vor: "Das ist die Danni-Show. Sie weiß genau, was sie sagen muss, wenn die Kameras auf sie gerichtet sind." In Zukunft wollen sich die beiden Ladys aus dem Weg gehen. "Hier sind noch andere Camper, mit denen ich reden kann. Ich bin auf sie nicht angewiesen, ich verschwende darauf keine Energie. Ich gehe rechts, sie geht links."

Grund für Elenas Ausraster war die Tatsache, dass sie sich von der Fünffach-Mutter vor laufender Kamera vorgeführt gefühlt hatte. "Danni ist vorhin zu mir gekommen und sagt: 'Ich habe auch Sachen erfahren von Claudia, dass ihre Version nicht stimmt'", meinte Elena nachdem der Goodbye Deutschland-Star sie mitten im Gespräch mit Claudia unterbrochen hatte.

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner und Elena Miras beim Dschungelcamp 2020

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner und Elena Miras bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

