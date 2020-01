Droht Marco Cerullo (31) und Christina Graß (31) nun der erste große Beziehungsstreit? Während der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer gerade das Dschungelcamp unsicher macht, wartet seine Liebste Christina Graß im Hotel auf ihren Mr. Right. Bei Bachelor in Paradise hatten sich die beiden lieben gelernt und kürzlich bereits den ersten Paar-Urlaub verbracht. Jetzt befürchtet Marco allerdings, dass schon bald alles aus sein könnte: Er hat Christina sein Handy während seiner Zeit im Busch anvertraut.

"Ich bin so doof, dass ich ihr mein Handy gegeben habe. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe Angst, dass mir da wer schreibt", gesteht der Kölner in der aktuellen Folge des Busch-Abenteuers gegenüber seinem Camp-Kollegen Raúl Richter (32). Unter Tränen befürchtet er, dass nach Ende des Formates schon wieder alles vorbei sein könnte. "Ich kenne Christina ja noch nicht so lange und ich habe Angst, dass wenn ich hier rauskomme, nichts mehr so ist, wie vorher", klagt er und wünscht sich, seine Freundin ins Lager.

Weil er die Hannoveranerin total vermisst und die Angst vor möglichen Konsequenzen der Handyübergabe ihn einfach nicht loslassen, spielt Marco sogar mit dem Gedanken, das Lager zu verlassen. Und das, obwohl er im Promiflash-Interview vor der Abreise noch betont hatte, nicht aufgeben zu wollen. "Ich gehe auf gar keinen Fall freiwillig. Ich beiße die Zähne zusammen", meinte er. Kurz vor Verkündung der neuen Dschungel-Prüflinge war auch alles wieder gut.

TVNOW / Stefan Menne Marco Cerullo im Dschungelcamp 2020

TVNOW / Stefan Menne Marco Cerullo im Dschungelcamp 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß, Januar 2020

