Auch sie schwingt die Hüften bei Let's Dance! Seit wenigen Tagen sind die ersten Kandidaten der Tanzshow bekannt. Unter anderem werden Laura Müller (19), Ilka Bessin (48), Luca Hänni (25), Ulrike von der Groeben (62) und John Kelly (52) das Tanzexperiment wagen. Zwölf Teilnehmer stehen bereits fest. Jetzt wurde noch ein weiterer tanzwütiger Promi bekannt gegeben: Auch Sabrina Setlur (46) wagt sich bei "Let's Dance" aufs Tanzparkett!

Wie RTL jetzt berichtet, wird die Rapperin an der 13. Staffel des TV-Wettbewerbs teilnehmen – für sie trotz ihres Musiktalents eine Herausforderung. "Ich liebe und lebe Musik schon seit Jahren, das ist ja kein Geheimnis. Das große Geheimnis ist aber für mich seit Jahren Standard- und Lateintanz. Deshalb freue ich mich umso mehr, dieses Jahr bei 'Let's Dance' dabei sein zu dürfen, um die Herausforderung anzunehmen und dieses Geheimnis für mich zu lüften", erklärte die 46-Jährige.

Leicht werden es ihre Konkurrenten auf der Tanzfläche aber sicherlich nicht machen. Sabrina tritt außerdem gegen Alles was zählt-Star Tijan Njie (28), Ex-Fußballnationalspielerin Steffi Jones (47), Ninja Warrior Germany-Gewinner Moritz Hans, Martin Klempnow (46), alias Dennis aus Hürth, Lili Paul-Roncalli, "Der Trödeltrupp"-Bekanntheit Sükrü Pehlivan (47) und "Holland's Next Top Model"-Gewinnerin Loiza Lamers an.

P.Hoffmann/WENN.com Sabrina Setlur beim "Global Gladiators"-Photocall

Anzeige

Thomas Lohnes/Getty Images Sabrina Setlur, Sängerin

Anzeige

Instagram / sabrinasetlur Sabrina Setlur, Teilnehmerin bei "Global Gladiators" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de