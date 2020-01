Diät-Frust bei Susan Sideropoulos (39)? Die vor allem durch ihre Rolle bei GZSZ bekannt gewordene Schauspielerin teilt nun ihre Gedanken zum Thema Diäten. Weil ihre Community wohl gerne Ernährungstipps von ihr hören wollte, postete die Zweifach-Mama zwei lange Beiträge über ihre Erfahrungen mit Ernährung. Darin verrät sie, wie sie seit Jahren ihr Gewicht halte und durch ihre Schwangerschaften gelernt habe, auf ihren Körper zu hören.

"Diäten sind der größte Quatsch!", stellt die energiegeladene Powerfrau gleich zu Beginn auf Instagram fest. Sie habe so gut wie jede Diät ausprobiert, an jeder sei sie gescheitert. Und das sei vollkommen normal, da eine Diät nichts Natürliches sei. Anschließend habe sie immer Unmengen an Süßigkeiten gegessen. Davon hatte die Halb-Griechin genug und wollte dem Teufelskreis endgültig entkommen. Mit ihren Schwangerschaften habe sie gelernt, auf ihre Bedürfnisse zu achten: "Ich habe gegessen, wenn ich wirklich Hunger hatte und aufgehört, wenn ich satt war." Zusätzlich halte die 39-Jährige ihr Gewicht durch Teilzeitfasten: "Dabei darf man 8 Stunden essen und 16 Stunden fasten. Zum Beispiel um 11 Uhr das erste Mal essen und um 20 Uhr das letzte Mal."

Zusammenfassend sagt der TV-Star: "Ich liebe Süßigkeiten und esse sie auch, aber bewusst. Sprich, ich genieße sie auch. Natürlich nicht jeden Tag aber das wäre ja auch wieder unbewusst und unnatürlich." Und auch ihre Einstellung zum Sport habe sich geändert. Früher sei sie gegangen, um abzunehmen. Heute betreibe sie Sport, weil er ihr Kraft und Energie schenke.

Instagram / susan_sideropoulos/ Susan Sideropoulos in Tel Aviv

Anzeige

ActionPress Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Anzeige

Brian Dowling / Getty Images Susan Sideropoulos bei der Tribute To Bambi Aftershow Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de