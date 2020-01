Wer muss morgen Abend in den sauren Apfel.. äh Kamelhoden beißen? Auch heute haben die Zuschauer wieder entschieden, welcher Camper der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel zur Ekel-Prüfung antreten muss. Doch hat es nach dem Lauf von Daniela Büchner (41) und Elena Miras (27) wieder die beiden erwischt? Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) verkündeten das Ergebnis dieses Mal etwas fixer als sonst: Wieder einmal mussten der Goodbye Deutschland-Star und die Love Island-Beauty zittern – ran müssen morgen erneut beide!

In der Challenge "Kaffee und Fluchen" werden Elena und Danni morgen so einige eklige Delikatessen serviert bekommen. Schon vor der Verkündung hatten die beiden darauf gewettet, dass es sie wieder einmal erwischen wird. Sie sollten richtig liegen. Doch werden die Frauen in der kommenden Prüfung auch Erfolg haben? Schon in der ersten Folge bei der gemeinsamen Essens-Challenge mit allen Campern war deutlich geworden, dass die zwei nicht gerade kaustark sind.

Das heutige Ergebnis der Mutprobe dürfte Elena und Danni aber positiv stimmen: Gemeinsam hatten es die beiden aneinandergekettet in einem stockdunklen Verlies voller Tiere immerhin geschafft, zwei Sterne zu ertasten. Was sagt ihr dazu, dass die beiden morgen wieder zusammen ran müssen?

