Seit 2019 schwelgt Lana Del Rey (34) im Liebesglück. Die US-Sängerin hatte nach ersten Gerüchten ihre Beziehung zu Sean Larkin öffentlich gemacht. Außer einem ersten knuffigen Pärchenfoto ließ sie ihre Fans allerdings nicht an ihrer Zweisamkeit teilhaben und hielt sich mit Schnappschüssen im Netz weitestgehend zurück. Gerade deswegen begeistert Lana nun umso mehr mit einem zweiten Bild mit ihrem Partner.

Bei einem winterlichen Spaziergang bei strahlend blauem Himmel knipste sie ein Selfie mit Sean. Die Turteltauben lächeln in die Kamera und zeigen: Sie sind auch im neuen Jahr noch total verliebt. Die 34-Jährige ließ den Instagram-Post für sich sprechen, während ihre Follower ihn mit begeisterten Smileys und Likes schmückten. "Du siehst so glücklich aus und das erwärmt mir das Herz", lautet nur einer von vielen erfreuten User-Kommentaren.

Auch wenige Tage nach ihrem Liebes-Outing hatten süße Bilder die Runde gemacht – Paparazzi hatten Lana und Sean an einem New Yorker Flughafen gesichtet. Nach der Landung war das Paar Arm in Arm durch den Terminal geschlendert.

