Ernestine Palmert kämpfte in der letzten Bachelor-Staffel Woche für Woche um eine Rose von Andrej Mangold (33), musste sich aber nach einigen Runden geschlagen geben. Die 27-Jährige weiß also, was die Mädels in der Bachelor-Villa aktuell durchmachen. Doch wie steht sie eigentlich zu dem neuen Rosenkavalier Sebastian Preuss (29)? Wäre er nach ihrem Geschmack? Überraschenderweise verrät Ernestine jetzt, dass Sebastian sie an einen sehr prominenten Sportler erinnere!

Die Beauty lernte Sebastian während eines Backstage-Aufenthalts kennen und erzählt Promiflash: "Nun, der ist auf jeden Fall eine Erscheinung! Außerdem kommt er aus meiner Heimat! Daher drücke ich doppelt die Daumen." Außerdem plaudert Ernestine aus: "Und ich muss gestehen, dass er mich auf den ersten Blick an Manuel Neuer (33) erinnert hat. Er hat eine ähnliche Statur und ähnliche Gesichtszüge. Ein fescher Bub!"

Während der gebürtige Münchner aktuell mit 20 anderen Frauen flirtet, turtelte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin in der letzten BiP-Staffel heftig mit Andreas Ongemach (28). Im Finale gestand sie ihm aber, dass der Funke nicht so richtig übersprungen sei. Doch heute wollen es die zwei nochmal versuchen und sich noch eine Chance geben!

TV NOW Andrej Mangold und Ernestine Palmert am Strand

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss; Roman Kruchinin/AFP/Getty Images Collage: Sebastian Preuss und Manuel Neuer

Anzeige

TVNOW Andreas Ongemach und Ernestine Palmert bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de