Ex-Bachelor-Girl Ernestine ist nun Unternehmerin auf Zypern

Ernestine Palmert hat sich ein neues Leben aufgebaut. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist nach Zypern ausgewandert und hat dort den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Von der glamourösen Welt der Realityshows hat sie sich vollständig verabschiedet. Statt den Traummann im Fernsehen zu finden, hat Ernestine sich vor rund zwei Jahren auf ein anderes Abenteuer eingelassen: Sie führt mittlerweile ihr eigenes Business als Immobilienberaterin auf der sonnigen Insel. "Ich habe mir eine Immobilie gekauft, meinen Koffer gepackt und bin gleich dort geblieben – es war wie ein Urlaub, der niemals geendet hat", erinnert sie sich im RTL-Interview zurück und fügt hinzu: "Es haben sich so viele Türen geöffnet, es war alles so schnell und spontan und jetzt stehe ich hier mit der eigenen Firma."

Nach ihrem Auftritt in den beliebten Kuppelshows hatte sich Ernestine erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Viele Fans fragten sich, was aus der einstigen Studentin geworden ist. Nun ist klar: Sie hat ihren Lebensmittelpunkt und auch ihre beruflichen Prioritäten komplett verändert. Ernestine scheint jedoch zufrieden mit ihrem neuen Lebensweg auf der idyllischen Mittelmeerinsel zu sein. "Es war nicht einfach, weil ich ganz allein war – keine Freunde, keine Familie. Ich habe mir alles allein aufgebaut", macht sie im Interview mit dem Sender deutlich und betont, dass sie vor allem an "harten Erfahrungen" gewachsen sei. Den Sprung ins kalte Wasser würde sie jederzeit wieder tun.

In ihren Reality-TV-Jahren sorgte Ernestine mit ihrem schillernden Auftreten und ihrer charmanten Art für Gesprächsstoff. Damals buhlte sie um das Herz von Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) – allerdings vergebens. In Woche fünf wurde sie von dem Rosenkavalier nach Hause geschickt. Obwohl es damals mit der Liebe nicht geklappt hat, scheint sie heute glücklicher denn je. Im Gespräch mit RTL macht Ernestine deutlich, wie sie heute zu Andrej steht: "Ich fand ihn damals schon sympathisch. Er ist sympathisch geblieben und er ist ein supernetter Kerl."

Instagram / ernestine_michele Ernestine Palmert, April 2022

ActionPress Andrej Mangold auf einer Fashionshow

