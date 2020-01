Bastian Yotta (43) sorgte gerade erst mit einem Enthüllungsvideo über das Dschungelcamp für großen Wirbel: So will der einstige Dschungel-Kandidat mehrere Elemente der RTL-Show als Fake entlarvt haben! Er behauptet sogar, dass Evelyn Burdecki (31) als Siegerin der letzten Staffel von der Produktionsfirma bereits vorab geplant worden sei. Bei so viel Kritik am Format stellt sich nun vor allem eine Frage: Guckt Yotta denn trotzdem noch fleißig Dschungelcamp?

"Nein, das verfolge ich nicht, weil ich grundsätzlich kein Fernsehen schaue und Besseres mit meiner Zeit anzufangen weiß", gab der 43-Jährige im Promiflash-Interview zu Protokoll. Obwohl er selbst kein Interesse mehr an dem TV-Abenteuer habe, hätten sich die Erinnerungen an seine Zeit im Dschungelcamp allerdings stark eingeprägt. "Man denkt einfach zurück: Heute vor einem Jahr, wie man sich als Kandidat gefühlt hat, bevor es losgeht. Der Lockdown im Hotel, wenn man dann in der ersten Prüfung ist und sich denkt: Okay, so schaut der Dschungel aus!", beschreibt der Ex-Teilnehmer seine Gefühlslage.

Die Kandidaten der aktuellen Staffel befinden sich seit vergangenem Freitag im Dschungelcamp und kämpfen erbittert um die begehrte Urwald-Krone. Dabei polarisiert vor allem Danni Büchner (41). Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit wurde immer wieder in die Dschungelprüfung gewählt – am fünften Tag brach sie die Ekel-Aufgabe "Ge-Fahrstuhl" sogar ab.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Bastian Yotta und Evelyn Burdecki, Tag 14 im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / yotta_university Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner bei der Dschungelprüfung "Heißer Stuhl"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de