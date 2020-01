Der amtierende Bachelor hätte gern eine rauchfreie Beziehung – doch nicht alle Kandidatinnen sehen das genauso. Aktuell stürzt sich Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) in das RTL-Kuppelshow-Abenteuer und sucht in Mexiko unter 22 Ladys die große Liebe. Dabei ist dem Kickboxer wichtig, dass seine Traumfrau auf ihre Gesundheit achtet und im besten Fall auch Glimmstängel meidet. Im Gespräch mit Schnittblumen-Anwärterin Rebecca Elisa Hüttemann stellt sich jedoch heraus: Sie würde für einen Partner niemals mit dem Rauchen aufhören!

"Entweder mein Partner nimmt mich so, wie ich bin oder nicht. Ich würde definitiv für meinen Partner nicht mit dem Rauchen aufhören", eröffnet Rebecca dem Rosenverteiler knallhart in einer ruhigen Minute während des Gruppendates. Sebastian ist von der Ansage ziemlich überrascht und findet die Reaktion der 26-Jährigen schade: "Ein Partner ist nun mal anders und da muss man gewisse Kompromisse finden. Ich sage ja nicht, dass sie komplett aufhören soll mit dem Rauchen."

Im Einzel-Interview wird Rebecca schließlich noch konkreter: "Ich würde ja auch nicht von ihm verlangen, nicht mehr zum Sport zu gehen. So wie er den Sport liebt, so mache ich das mit dem Rauchen. Ich rauche halt gern." Ob der 29-Jährige seine Vorstellung von einer Beziehung für sie verändern wird, dürfte sich in der Nacht der Rosen zeigen.

