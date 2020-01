Mike Leon Grosch (43) will wieder vor den Traualtar treten! Erst im Mai 2018 gab der ehemalige DSDS-Finalist die Trennung von seiner Frau Jasmin bekannt. Seit mittlerweile anderthalb Jahren ist der Sänger aber wieder in festen Händen. Mit Freundin Daniela ist er überglücklich – so glücklich, dass die beiden ihre Liebe nun auch mit einem Trauschein besiegeln wollen: Sie haben sich verlobt.

Das verriet der 42-Jährige jetzt im Gespräch mit Bild: "Wir waren in Paris am Eiffelturm, da bin ich spontan vor ihr auf die Knie gegangen und habe um ihre Hand angehalten. Dass ich gar keine Ringe dabeihatte, ist mir erst danach bewusst geworden. Trotzdem sind wir jetzt verlobt." Mit der Hochzeit müssen die Turteltauben aber noch ein wenig warten, denn sie sind beide noch anderweitig verheiratet. "Unsere Scheidungen sind im März durch, dann sind Daniela und ich frei füreinander", freute sich Mike.

Seine Daniela lernte der Musiker via Social Media kennen. Im Promiflash-Interview schwärmte er in den höchsten Tönen von der Blondine: "Ich habe immer gedacht, Liebe bedeutet, perfekt zu sein und bloß keine Fehler zuzulassen. Und diese Frau hat mir echt gezeigt, dass es kompletter Käse ist."

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch und seine Freundin Daniela in Paris

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch, Sänger

Becher/WENN Mike Leon Grosch bei "Markus Lanz"

