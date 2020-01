Die Kardashians sind einfach eine Familie der Superlative! Immer wieder erhalten Fans Einblicke in das oftmals überzogen wirkende Leben der Reality-TV-Stars. So zeigte Kim Kardashian (39) erst kürzlich ihren riesigen, begehbaren Kühlschrank, den man eher in einem Restaurant als in einem privaten Haushalt erwarten würde. Doch damit nicht genug: Jetzt präsentiert die Influencerin weitere Kühlschränke, die fast ausschließlich mit Erfrischungsgetränken und Luxuswasser gefüllt sind!

Weil der begehbare Kühlraum offenbar nicht groß genug für Nahrungsmittel und Getränke ist, verfügt Kim auch über einen exklusiven Getränkekühlschrank. In ihrer Instagram-Story zeigt die 39-Jährige einen mit Luxuswasser und Kokosnusswasser prall gefüllten Froster, der in ihrem Home-Gym steht. Besonders auffällig: Das Elektrogerät ist in eine Spiegelwand eingebaut. Doch das war es noch nicht: In der weiteren Kardashian-Kühlschrank-Show zeigt die Unternehmerin noch vier weitere Eisschränke! Diese scheinen sich in ihrer Küche zu befinden und sind wie Schubläden in die Küchenzeile eingebaut. Allerdings sind auch diese nur mit Getränkedosen und Süßigkeiten für ihre Kinder gefüllt.

Ganz offensichtlich hat Kim ein Faible für Kühlgeräte. Erst kürzlich postete die Ehefrau von Rapper Kanye West (42) ein Bild bei Instagram, auf dem sie vor ihrem geöffneten Kühlschrank steht. Über dieses Foto lachte ihre Community allerdings ziemlich, denn dieses Mal befand sich nichts außer Milch in dem Kühler!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kühlschrank, Januar 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kühlschrank im Fitnessraum

Instagram / skims Kim Kardashian vor ihrem Kühlschrank

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kühlschrank im Fitnessraum

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kühlschrank mit Erfrischungsgetränken

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Regal-Kühlschrank



