Eigentlich sollte der Kühlschrank von Reality-Star Kim Kardashian (39) prall gefüllt sein. Immerhin leben mit ihr vier Kinder und Mann Rapper Kanye West (42) in dem Haushalt. Ein Post des TV-Gesichts lässt nun einen Blick in den Kühlschrank der sechs-köpfigen Familie zu. Ganz zu der Verwunderung ihrer 156 Millionen starken Followerschaft finden sich dort aber keine Lebensmittel. Kim hortet nur literweise Milch in ihrem Kühlschrank!

Auf der Instagram-Seite ihres Shapewear-Unternehmens Skims postet die Reality-TV-Queen ein Foto von sich in ihrer Label-Unterwäsche. Dabei steht sie vor dem geöffneten Kühlschrank, in dem sich ausnahmslos Milch befindet. Jedoch wird es sich bei dem Foto um keinen intimen Einblick in die Kardashian-Küchenwelt handeln, sondern um einen clever positionierten Werbepost. Denn die Zusammensetzung der Wörter "Skim" und "Milk" bedeutet übersetzt "Magermilch". Ein gewitztes Wortspiel zur Vermarktung ihrer Shapewear!

Neben Milchpackungen stehen auch Flaschen mit abgefüllter Milch und Strohhalmen in dem Kühlschrank. In den Kommentaren wird sich über die einseitige Befüllung des Frosters lustig gemacht, ein User fragt scherzhaft, ob es sich dabei wohl um Kims Milch handele. Immerhin hat die Beauty im letzten Jahr den kleinen Psalm bekommen. Der Junge wurde jedoch von einer Leihmutter ausgetragen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star im Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian beim Lernen im Dezember 2019

