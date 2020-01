Vor wenigen Tagen sorgte Kim Kardashian (39) mit einem Bild für mächtig viele Lacher im Netz. Sie postete ein Foto von sich, wie sie vor ihrem ziemlich leeren Kühlschrank steht – das Einzige, was darin zu sehen war, waren literweise Milchpackungen. Die Fans fragten sich, wie die sechsköpfige Familie mit so einer mageren Ausbeute überhaupt überleben könne. Nun meldete sich Megastar Kim selbst zu Wort und gab ihren Netz-Freunden eine persönliche Führung: In ihrem riesigen, begehbaren Kühlschrank!

Auf ihrem Instagram-Account erklärte die Keeping up with the Kardashians-Beauty, dass der Kühlschrank auf dem Bild nicht ihr Haupt-Kühlschrank gewesen sei. Ihr Essen bunkere sie nämlich an ganz anderer Stelle: "Leute, ich habe tatsächlich einen begehbaren Kühlschrank, in dem wir all unsere frischen Bio-Produkte lagern", gab die 39-Jährige zu und präsentierte dabei einen extra Kühlraum, den man eher in einem Restaurant, als in einen Privathaushalt erwartet hätte. Und sie verriet obendrein, dass sie viele Gemüse- und Obstsorten sogar im eigenen Garten anbauen würde.

Das ist aber noch nicht alles: Kim zeigte danach noch ihre zwei weiteren Vorratsräume. Der eine sei noch nicht ganz fertig ausgestattet und habe primär eine Frozen-Yogurt-Maschine und verschiedene Glasbehälter mit unterschiedlichen Müslisorten. Der andere Raum ist perfekt sortiert und sieht aus, wie ein kleiner Supermarkt mit den leckersten Süßigkeiten, inklusive ausgefallener Toppings für ihr Eis.

Instagram / skims Kim Kardashian vor ihrem Kühlschrank

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kühlschrank, Januar 2020

Anzeige

MEGA Kim Kardashian, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de