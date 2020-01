Die Dschungelcamp-Situation belastet ihre ganze Familie! Vor wenigen Tagen hat sich Danni Büchner (41) ins Urwald-Abenteuer gestürzt und verbringt ihre Stunden mit Krabbeltierchen und Camp-Mitbewohnern am Lagerfeuer in Down Under. Weil im TV nur ihre Stimmungsschwankungen und Mitleidsszenen gezeigt wurden, gingen ihre Kids bereits am Mittwoch auf die Barrikaden und beschwerten sich beim Sender RTL. Promiflash hat jetzt mit Dannis Managerin Melanie Thiele gesprochen. Sie hat verraten, wie sehr ihr Nachwuchs wirklich leidet.

"Denen geht's nicht so gut. Die Kleineren kriegen das ja nicht so mit, aber die älteren Kinder haben sich ja schon beschwert", erklärt Melanie bei der Marina Hoermanseder Fashionshow im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash. Das ganze Team versuche allerdings, die Kinder aufzubauen und die Situation so gut es geht zu meistern. Dass Danni aufgeben wird, kann sich die Marketing-Expertin allerdings gar nicht vorstellen – sie habe ihren Liebsten zu Hause schließlich ein Versprechen gegeben.

Nachdem ihre Mutter im Fernsehen schon tagelang als Buhmann gezeigt wurde, hatte Dannis älteste Tochter Joelina (20) im Bild-Interview ihrem Ärger freien Lauf gelassen. "Wir kennen so manchen Trick der TV-Macher. Da wird mit Zeitlupen hantiert, aus Szenen werden Bilder entnommen, die den gewünschten Gesichtsausdruck zeigen sollen, mit eingeblendeten Sounds wie einem hinterhältigen Hintergrundlachen wird gearbeitet, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Kurz gesagt: Mama kommt komplett falsch rüber", erklärte sie.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / melanie.thiele Danni Büchner und ihre Managerin Melanie Thiele

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit Tochter Joelina und Sohn Diego

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de