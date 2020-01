Das Dschungelcamp ist gerade im vollen Gange und die Urwald-Bewohner müssen sich einer Prüfung nach der anderen stellen. Während Danni Büchner (41) und Elena Miras (27) von Tag zu Tag in die Ekel-Aufgaben gewählt werden – und dabei bisher noch keine besonders hohe Sterne-Ausbeute aufweisen konnten – haben die Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) einen entspannten Job: Sie dürfen den Campern bei ihren Herausforderungen zusehen. Doch würden sie die Prüfungen eigentlich selbst durchziehen? Sonja ist sich sicher: Augen zu und durch.

"Wenn ich da unten sitzen würde, wenn ich mich dazu entschieden hätte, dann würde ich es auch machen", stellt die Blondine bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach klar. Egal, welche Herausforderungen in den Aufgaben auf sie zukommen würden – Sonja würde nicht kneifen. "Scheiße kann dich nicht umbringen", meint sie und versteht nicht, warum die Kandidaten von Jahr zu Jahr ihre Urwald-Prüfungen abbrechen.

Auch in der Mittwochsausgabe in Down Under waren Elena und Danni wieder einmal an ihre Grenzen gekommen. In völliger Dunkelheit und umgeben von Krabbeltierchen sollten sie nach den gelben Sternen tasten. Während vor allem der Fünffach-Mutter die Angst anzusehen war, war bei dem Love Island-Star ans Aufgeben aber nicht zu denken. "Komm, wir müssen was tun. Denk an das Essen! Komm Danni, wir schaffen das!" , versuchte sie ihrer Kollegin Mut zuzusprechen.

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW / Stefan Menne Daniela Hartwich und Sonja Zietlow, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Moderatoren

TVNOW Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

