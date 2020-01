Neue Prüfung, neues Glück! Auch heute Abend mussten im Dschungelcamp wieder Elena Miras (27) und Daniela Büchner (41) ran. Den Dauer-Prüfungs-Kandidatinnen wurden am Dienstagabend einmal mehr von den Zuschauern der schwarze Peter zugespielt. Für Danni war es die sechste Prüfung in Folge, Elena wurde bereits zum dritten Mal vom Publikum zum Leiden ausgewählt. Gemeinsam mussten sie also die Challenge "Verlies Navidad" antreten. Ob die zwei ihre bisherigen Leistungen übertrumpfen konnten?

Die Prüfung hatte es in sich: Bevor es für die beiden Busch-Ladys ins dunkle Verlies ging, wurden sie aneinandergekettet, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Elenas linker Arm wurde mit einer Kette an Dannis linkem Bein befestigt. In völliger Dunkelheit mussten die beiden dann in einem Keller voller Getier nach Sternen tasten. Während Danni einmal mehr vor Angst gelähmt war, versuchte Elena sie, so gut es geht, zu motivieren: "Komm, wir müssen was tun. Denk an das Essen! Komm Danni, wir schaffen das!" Doch am Ende traute sich nur die Love Island-Siegerin, auf dem Boden richtig nach den Sternen zu wühlen. Das Ergebnis: zwei Sterne!

Wären die beiden etwas schneller gewesen, hätten mehr Sterne drin sein können, ist sich auch Elena nach dem Ende der Prüfung sicher. Doch immerhin kehren die beiden nicht mit leeren Händen ins Camp zurück. Wie findet ihr, haben sich die Damen geschlagen? Stimmt ab.

