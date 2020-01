Die aktuelle Dschungelcamp-Staffel ist in vollem Gange: Seit mittlerweile acht Tagen kämpfen Schauspielerin Sonja Kirchberger (55), Trödelfuchs Markus Reinecke (50) und Co. im australischen Regenwald um den Platz auf dem Urwaldthron. Nach jeder Folge können sich die Zuschauer über einen lustigen Smalltalk zwischen den Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) freuen. Am gestrigen Abend war allerdings alles anders: Die Macher blendeten eine Traueranzeige ein...

"Normalerweise plaudern wir doof an dieser Stelle oder machen blöde Witzchen, danach ist uns heute nicht", erklärte Daniel am Ende der Show. In den nächsten Minuten wurde ein Schild mit dem Namen Manni und einem Stern eingeblendet. Das Dschungelcamp-Produktionsteam trauert um seinen langjährigen Kollegen! Der Kameramann verstarb am 15. Januar im Alter von 62 Jahren.

Auch Dschungelcamp-Autor Micky Beisenherz (42) nahm mit rührenden Zeilen Abschied: "Manni Friebe. Toller Kameramann. Mann der ersten Stunde. Feiner Mensch. Wir alle werden ihn vermissen", schrieb der Moderator via Instagram und Twitter. Dazu teilte er ein Bild, das ihn mit dem verstorbenen Mitarbeiter zeigt.

