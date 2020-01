Julian Evangelos (27) kann den Trubel um Danni Büchner (41) im Dschungelcamp nicht so recht nachvollziehen. Derzeit befindet sich die Kult-Auswanderin im australischen TV-Busch und sorgt mit ihrer Art und ihrer fehlenden Leistung in den gefürchteten Prüfungen für jede Menge Diskussionsstoff. Der einstige Love Island-Teilnehmer war 2018 zusammen mit der Witwe von Jens Büchner (✝49) im Sommerhaus der Stars und erlaubt sich nun im Netz ein mildes Urteil über sie: Danni verfüge über einen großen Entertainment-Faktor und genau das möchte das Publikum doch!

"Danni ist ein sehr eigener Mensch und hat sicherlich ihre Ecken und Kanten. Trotz alledem habe ich sie als liebevollen Menschen und mit dem Herz am rechten Fleck kennengelernt", stellt Julian während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story klar. Man dürfe seiner Meinung nach nicht vergessen, dass es sich bei dem Dschungelcamp um eine Unterhaltungssendung handelt: "Und Entertainment bietet sie. Das ist doch letztlich, was die Leute sehen wollen. Wenn die Kamera aus ist, ist sicherlich ein Großteil ganz anders!"

Ein wichtiger Aspekt in der hitzigen Debatte um Danni ist auch der Umstand, dass sie wiederholt ihren verstorbenen Ehemann ins Gespräch bringt. Elena Miras (27) wirft der 41-Jährigen dabei vor, dass sie den Todesfall nur deshalb immer wieder aufgreife, um Sympathiepunkte beim Publikum zu sammeln. Auch dazu hat Julian eine Meinung: "Keiner von uns kann sich in sie hineinversetzen und hat vermutlich das erlebt, was sie erlebt hat. Das vergessen viele Menschen da draußen."

Instagram / julian.evangelos; TVNOW Collage: Julian Evangelos und Daniela Büchner

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

TV NOW Daniela Bücher und Sven Ottke, Januar 2020 Dschungelcamp

