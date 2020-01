Neues Desaster im Busch für Danni Büchner (41)! Die Kult-Auswanderin kämpft zurzeit im Dschungelcamp um die heiß begehrte Krone – und muss dafür so einiges über sich ergehen lassen. Die Zuschauer wählen die fünffache Mutter immer wieder in die Dschungelprüfung. Doch bei den Ekelaufgaben kann Danni nicht gerade glänzen. In der vergangenen Folge brach sie die Prüfung sogar sofort ab und ging – erneut – mit null Sternen zurück ins Camp. Die meisten Fans ärgern sich über Dannis Blitzabgang!

In der Prüfung "Ge-Fahrstuhl", sollte sich die Wahl-Mallorquinerin eigentlich durch verschiedene Stockwerke kämpfen, in denen Dschungeltiere auf sie warteten. So hätte sie insgesamt elf Sterne ergattern können. Aber schon beim Anblick der allerersten Kammer bekam die 41-Jährige eine Panikattacke und brach ab. Bei einer Umfrage haben nur 598 von 2.515 Promiflash-Lesern (Stand: 15.01., 7:20 Uhr) Verständnis für Dannis Verhalten. Also bloß 23,8 Prozent halten ihren Prüfungsabbruch für total okay. Die restlichen 76,2 Prozent – also 1.917 Leser – sind der Meinung, dass Danni den berühmten Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" viel zu früh gesagt hat und es mit dem Sternesammeln wenigstens hätte versuchen können.

Auch auf Instagram hält sich das Mitleid der Dschungelcamp-Zuschauer in Grenzen. Viele User sind von Dannis Prüfungs-Nullnummer sogar ziemlich genervt: "Für sie wäre es besser gewesen, wenn sie zu Hause geblieben wäre! Jeder, der da mitmacht, weiß, dass es im Dschungel keine Kuscheltiere gibt", wetterte ein Fan der Show.

