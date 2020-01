Im Dschungelcamp herrscht Feierlaune – zumindest was den neu aufgestellten Rekord angeht: Noch nie, in der Geschichte der vergangenen 14 Staffeln, mussten zwei Promis so oft gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten wie Daniela Büchner (41) und Elena Miras (27). Bei der Witwe des verstorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner (✝49) verging sogar kein einziger Tag, ohne die Jagd nach den goldenen Sternen. Ob sie sich wegen dieses Kampfgeists bereits den Platz auf dem Urwaldthron gesichert hat? Oder wer ist momentan der Favorit der Zuschauer?

Während sich die Camper in den vergangenen Tagen nur an Reis und Bohnen erfreuen konnten, kamen Danni und Elena in der gestrigen Folge ganz auf ihre Kosten: Bei einem Sechs-Gänge-Menü aus vergammelten Insekten und pürierten Tierresten mampfte das Duo, was das Zeug hielt – am Ende reichte es allerdings nur für zwei Sterne. War der Zoff damit schon vorprogrammiert? Zurück auf dem TV-Zeltplatz bildeten sich zumindest mit Schauspielerin Sonja Kirchberger (55), Prüfungskandidatin Elena und Trödelfuchs Markus Reinecke (50) die ersten Lästergrüppchen gegen Goodbye Deutschland-Bekanntheit Danni.

Auch in der Nacht kamen die aufgewühlten Camper nicht wirklich zur Ruhe. Wegen fehlender Feldbetten wechseln sich die Stars auf der Hängematte ab. Eigentlich kein Problem – wäre da nicht die fiese Frosch-Attacke auf Elena gewesen, die ihr beinahe einen Herzinfarkt beschert hätte. Ob die Love Island-Beauty bei einer derartigen Schreckhaftigkeit überhaupt dafür geeignet ist, das Dschungel-Zepter in der Hand zu halten? Stimmt ab!

