Erst kurz vor dem Jahreswechsel gab Natascha Beil bekannt, dass sie wieder Single ist. Die Love Island-Beauty und ihr Ex Daniele waren gerade einmal etwa einen Monat lang ein Paar, bevor die Beziehung schon wieder in die Brüche ging. Kurz nach dem Liebes-Aus gab es dann aber noch weitere Schlagzeilen: Taschas Verflossener wird Vater – und zwar von einer anderen Frau. Im Promiflash-Interview verrät Natascha jetzt, dass sie die Baby-News erst von einem Fan erfahren hat!

Promiflash trifft die Blondine auf der Fashion TV-Modelnacht von Michael Ammer. Dort erklärt sie, dass es nicht Daniele war, der ihr von seinen Vaterfreuden erzählt hat: "In meiner Welt ist das leider so, dass du den Rest über Follower eigentlich zugesteckt bekommst. Und die sagen dir dann: 'Hör mal, weißt du nicht, dass der schon ein Kind hat? Oder weißt du nicht, dass der noch ein Kind kriegt?' Und das ist natürlich dann schon wie so ein Faustschlag ins Gesicht, wenn man das nicht vom eigenen Partner erfährt."

Der Trennungsgrund sei die plötzliche Baby-News allerdings nicht gewesen. "Ich hab es vorher schon beendet, weil das vorher schon irgendwie nicht geklappt hat. Und als ich das danach erfahren habe, war das für mich sowieso aus", erklärte die Influencerin das Liebes-Aus.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil mit ihrem Ex-Freund Daniele

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Influencerin

