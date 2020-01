Offenbar sind aller guten Dinge fünf! Im diesjährigen Dschungelcamp ist der achte Tag angebrochen und für Elena Miras (27) und Daniela Büchner (41) hieß es mal wieder: ab zur Prüfung – und das bereits zum fünften Mal. Bisher war die Sterne-Ausbeute des Frauen-Duos immer recht mager. Doch heute wendete sich das Blatt für die beiden: Sie räumten bei "Das große Genöle" erstmals richtig ab!

Bei der Challenge mussten Elena und Danni elf Fragen beantworten – und zwar in zwei Teilen. Jede von ihnen sollte ein Schild aus einem Tank mit ekligem Inhalt heraussuchen. Wenn beide richtig lagen, gab es einen Stern. Zum Beispiel: "Wie heißen der kleine Bruder von Prinz William und dessen Frau?" Danni hielt schnell den Namen "Harry" hoch und Elena fand letztendlich das passende Gegenstück "Meghan" – und das noch innerhalb der 90 Sekunden, die sie für jede Frage hatten. Um das Quiz Dschungelcamp-tauglich zu gestalten, wurde die 41-Jährige währenddessen an ein sich drehendes Zahnrad einer Öl-Federpumpe geschnallt und die Love Island-Gewinnerin am Pumpenkopf eingesperrt. Trotzdem haben sich die Ladys wacker geschlagen und sahnten insgesamt stolze neun Sterne ab.

Vielleicht war ihre erfolgreichste auch gleichzeitig ihre letzte gemeinsame Prüfung, denn passend zur Busch-Halbzeit dürfen nicht mehr die Zuschauer entscheiden, wer antritt. Ab sofort stimmen die Camper selbst darüber ab, wen sie ins Rennen schicken wollen. Danni hofft, dass sie damit endlich ihr Challenge-Abo los ist. "Ihr müsst alle mal ran", betonte sie schon am Donnerstag.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Danni Büchner bei der Dschungelprüfung "Heißer Stuhl"

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner bei der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

