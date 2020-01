Interessiert sich Ennesto Monté (44) etwa gar nicht mehr für Anastasiya Avilova (31)? Im Sommer 2019 hatte es zwischen dem Sänger und der aktuellen Dschungelcamp-Kandidatin heftig gefunkt – ihre Liebe hielt jedoch nur kurz an. Nichtsdestotrotz könnte man denken, dass der "Ich liebe alle Frauen"-Interpret neugierig verfolgt, wie sich seine Verflossene im TV-Camp so anstellt – das ist aber offenbar nicht der Fall: Ennesto wusste nicht einmal, dass Anastasiya noch im Dschungel ist!

Promiflash traf den Musiker jetzt im Club The Pearl. Als er davon hörte, dass seine Ex immer noch in der Show um den Thron kämpft, zeigte er sich sehr überrascht: "Ist Anastasiya noch drinnen? Ich dachte, sie ist rausgeflogen!", erklärte Ennesto in dem Interview verwundert.

Ein wenig scheint sich der 44-Jährige aber trotzdem für die gebürtige Ukrainerin zu interessieren: "Ich suche sie auch die ganze Zeit, sogar im Internet, ob sie irgendwelche Prüfungen gemacht hat. Anastasiya ist mein geheimer Favorit," verriet Ennesto. Er sei sich sicher, dass das Model in den Dschungel-Prüfungen zeigen werde, was es drauf hat und dadurch die Chance habe, weit in der Show zu kommen. Auch innerhalb der Gruppe habe Anastasiya eine gute Rolle. "Alle mögen sie, sie hält sich zurück, hat mit keinem Beef und das ist für diese Sendung eine perfekte Position", so Ennesto.

