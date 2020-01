Rechnet Anastasiya Avilova (31) hier etwa mit ihrem Ex-Freund ab? Die baldige Dschungelcamp-Kandidatin zeigte sich in diesem Sommer noch bis über beide Ohren verliebt – und zwar in Sänger Ennesto Monté (44). Die Romanze der beiden hielt allerdings nur kurz und endete im Rosenkrieg. Aber gibt es etwa immer noch böses Blut zwischen den einstigen Verliebten? In ihrem neuesten Post scheint Anastasiya Ennesto heftig zu dissen!

Anstatt auf klassische Silvestergrüße setzte die 31-Jährige auf Instagram lieber auf eine kleine Stichelei. Zu einem Pic von sich selbst schrieb sie: "2019 war nicht mein Jahr, aber zum Glück bin ich nicht von meinem Ex schwanger geworden." Ganz klar, dieser Spruch richtet sich sicherlich an Ennesto. Immerhin warf Anastasiya ihm vor, während ihrer Beziehung ein Auge auf Daniela Büchner (41) geworfen zu haben. Das soll auch der Trennungsgrund gewesen sein. Kein Wunder also, dass sie nicht mehr allzu gut auf den TV-Star zu sprechen ist.

Die Trennung zwischen der Temptation Island-Beauty und dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer könnte Anastasiya in den kommenden Wochen wohl noch öfter beschäftigen. Am 10. Januar zieht sie nämlich zusammen mit Daniela ins Dschungelcamp – der ein oder andere Zickenkrieg ist da sicherlich vorprogrammiert.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Influencerin

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Sänger

