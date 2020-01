Kein Star konnte an der aktuellen Spitzenposition der Favoritin rütteln! Unterdessen kochen im Dschungelcamp langsam die Emotionen hoch – ob das an Danni Büchners (41) Tränen-Show oder an den knurrenden Mägen der Camper liegt? Der Goodbye Deutschland-Star sorgt im Camp weiter für geteilte Lager und ordentlich viel Lästerbedarf bei den Kandidaten. Während schon bald die nächste Dschungelprüfung ansteht, sind sich die Fans aber weiter über ihre Favoritin einig!

Auch wenn Elena Miras (27) in der vergangenen Ekel-Challenge mit Danni nicht wirklich punkten konnte, stärken ihr nach wie vor die Promiflash-Leser den Rücken. 5.742 (45,6 Prozent) von insgesamt 12.594 abgegebenen Stimmen (Stand 17. Januar 18:01 Uhr) gehen auf ihr Konto. Und genau wie die Tage zuvor, sichert sich Claudia Norberg (49) mit 1.540 treuen Fans (12,2 Prozent) und Sven Ottke mit 1.263 Votes (10,0 Prozent) den zweiten und dritten Platz.

Nach dem heutigen Abend müssen auch schon die ersten TV-Abenteurer die Koffer packen. Wer wohl als erstes gehen muss? Toni Trips und Anastasiya Avilova (31) sichern sich im Ranking bisher die beiden letzten Plätze. Ob es die Ex-DSDS-Kandidatin oder die Temptation Island-Beauty am Ende tatsächlich treffen wird?

