Dass Cardi B (27) gerne provoziert, wissen ihre Fans nur zu gut! Dabei setzt die US-Rapperin nicht nur auf derbe Worte in ihren Songs, sondern auch auf vollen Körpereinsatz – genauer gesagt auf ihre weiblichen Kurven. Erst vor wenigen Monaten zeigte sie im Netz beispielsweise ihren OP-gepimpten Körper nach der Geburt ihrer Tochter. Dabei posierte sie nur in einem knappen Bikini und High Heels. Und auch auf aktuellen Aufnahmen treibt es die 27-Jährige mit ihrem Aussehen erneut auf die Spitze!

Denn während der Pariser Fashion Week zeigte die Musikerin bei einem Club-Besuch stolz, was sie zu bieten hat – und das auf sehr experimentierfreudige Art. Ihr Outfit bestand aus einem schwarzem BH und Slip, über die Cardi einen transparenten Netz-Jumpsuit trug, und aus einer schwarzen funkelnden Maske der Marke CoutureMask. Bradley Jordan, der Designer des originellen Kopfschmucks, verriet, dass das handgemachte Accessoire rund 7.000 britische Pfund (umgerechnet mehr als 8.000 Euro) kostet. Denn die Maske ist unter anderem aus echten Edelsteinen und schwarzem Glas, welches in Silber gesetzt wurde, gefertigt.

Die "Please Me"-Interpretin war in ihrem provokanten Outfit übrigens nicht solo unterwegs, sondern in Begleitung ihres Ehemanns Offset (28). Der Rapper war in ein ähnlich auffälliges Outfit gehüllt: Über seinem schwarzen Rollkragenpulli trug er einen weißen XXL-Pelzmantel mit dicker Kapuze – dazu kombinierte er mehrere dicke Ketten.

Splash News Cardi B, Januar 2020

Splash News Cardi B, Januar 2020

Splash News Offset und Cardi B, Januar 2020

Splash News Offset und Cardi B, Januar 2020

Splash News Cardi B und Offset, Januar 2020



