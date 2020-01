Die Angehörigen von Christoph Quest sind in großer Trauer. Der Schauspieler wurde unter anderem durch Serien wie "SK Kölsch", Tatort oder auch "Herzschlag - Das Ärzteteam Nord" bekannt. Anfang des Jahres machte der TV-Star mit einer traurigen Nachricht von sich reden: Seine Frau Doris starb nach über 30 gemeinsamen Jahren. Jetzt folgt der nächste Schock: Zwei Wochen nach seiner Doris starb nun Christoph selbst.

Drei Jahre lang litt die Malerin an Krebs, am 4. Januar erlag sie schließlich auf einer Palliativstation ihrem Krebsleiden. Wie Bild von einem Freund des Paares erfuhr, folgte ihr Christopher genau 14 Tage später. Am 18. Januar starb er um 7 Uhr morgens in der Berliner Charité. Er soll mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt haben und sollte eigentlich um Weihnachten herum operiert werden. "Christoph hatte schon einen Herzinfarkt und lebte mit vier Stents", erklärte der Insider. Die OP habe er allerdings abgelehnt, um noch ein letztes Weihnachtsfest mit seiner Frau und den beiden Söhnen feiern zu können.

Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit kümmerte sich Christoph in den vergangenen Jahren offenbar aufopferungsvoll um seine Liebste. "Er hat sie gepflegt, bis er selbst nicht mehr konnte", meinte der Freund der beiden. Für den 24. Januar war Doris' Beerdigung geplant. Jetzt werden Christoph und seine Frau an diesem Tag gemeinsam beigesetzt.

United Archives GmbH/ActionPress Christoph Quest in "Herzschlag - Das Ärzteteam Nord"

United Archives GmbH / ActionPress Siegfried Wischnewski und Christoph Quest in "Tatort", 1988

United Archives GmbH / ActionPress Christoph Quest in "Herzschlag - Das Ärzteteam Nord"



