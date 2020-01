Christoph Quest (✝79) und seine Frau Doris hatten vor ihrem Tod noch einen großen Traum. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Schauspieler im Alter von 79 Jahren infolge eines Herzleidens verstorben ist. Das Traurige: Nur 14 Tage zuvor hatte seine Frau den Kampf gegen ihre Krebs-Erkrankung verloren. Vor ihrem Tod hatten die Eheleute aber noch große Pläne gehabt – sie wollten ein neues Heim errichten!

Wie Bild berichtet, hatten Christoph und Doris im Frühjahr 2019 angefangen, ein Einfamilienhaus in Potsdam zu bauen. Ihr Wunsch war es gewesen, an einem ruhigen Plätzchen zur Ruhe zu kommen. Eigentlich hätten sie auch schon zu Lebzeiten einziehen sollen, doch aufgrund knapper Finanzen hatten sich die Bauarbeiten verzögert. Weil das Paar aber schon aus ihrem alten Haus ausgezogen war, waren sie bis zur Fertigstellung bei einer Nachbarin untergekommen.

Doch zu einem Einzug war es nie gekommen, auch das Haus ist bis heute nicht fertig geworden. Doris verstarb in einem Hospiz, ihr Mann in der Berliner Charité. Am 24. Januar werden die Verstorbenen gemeinsam bei einer Trauerfeier beigesetzt.

United Archives GmbH / ActionPress Christoph Quest in "Herzschlag - Das Ärzteteam Nord"

United Archives GmbH / ActionPress Christoph Quest, 1996

United Archives GmbH / ActionPress Siegfried Wischnewski und Christoph Quest in "Tatort", 1988

