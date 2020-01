Wer so lang im Showbusiness in der Top-Liga spielt wie Jennifer Lopez (50), darf sich schon mal als Königin fühlen! Die Sängerin und Schauspielerin ist bereits seit 30 Jahren im Showgeschäft. Dabei gehen ihr die Ideen für pompöse und extravagante Auftritte nie aus – sie verzaubert die Öffentlichkeit immer wieder mit ihrem umwerfenden Aussehen. Um sich auch bei den SAG Awards 2020 deutlich von den anderen Hollywood-Schönheiten abzuheben, inszenierte die Brünette nun einen wahrhaft funkelnden Auftritt: Für die VIP-Gala setzte J.Lo auf eine Menge Diamanten!

Jennifer schritt am Sonntag mit ihrem Liebsten Alex Rodriguez (44) beinahe königlich über den roten Teppich der Film- und Fernsehpreis-Gala in Los Angeles. Sie trug ein schwarzes Ballkleid von Valentino mit langer Schleppe, das schulterfrei ein umwerfendes Dekolleté zauberte. Sündhaft teurer Schmuck von Harry Winston rundete den märchenhaften Look ab: Die beiden Armbänder, die Ohrringe und das Hals-Collier sollen laut dem US Magazine insgesamt 199,26 Karat wiegen und einen Gesamtwert von umgerechnet über acht Millionen Euro haben.

Für die "Hustlers"-Darstellerin war der Abend ein ganz besonderer, denn sie war zum ersten Mal für die Screen Actors Guild Awards nominiert. Schon im Vorfeld hatte sie sich über die Nominierung in einem Instagram-Clip gefreut. Zwar musste J.Lo sich letztendlich in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" gegen Laura Dern (52) geschlagen geben. Dank ihres glamourösen Auftritts spricht nun aber dennoch die ganze Welt über sie!

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den SAG Awards 2020

Getty Images Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez, Januar 2020

