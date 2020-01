Neue Woche, neues Glück im Dschungelcamp – wobei die Bewohner mittlerweile wohl jegliches Zeitgefühl verloren haben dürften. Nachdem bis einschließlich Freitag nur die Zuschauer ihre Favoritinnen Danni Büchner (41) und Elena Miras (27) in die Dschungelprüfungen gewählt hatten, durften die Promis ab Samstag selbst entscheiden. Zum Beispiel unterzogen sich bereits Superhändler Markus Reinecke (50), DSDS-Star Prince Damien (29) und Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) den Challenges. Doch wer wird heute seine Survivor-Fähigkeiten unter Beweis stellen?

Wie RTL am Montagmorgen verraten hat, werden vier Camper auf einmal eifrig Sterne sammeln. Zwei der Teilnehmer sind schon enthüllt worden: Raúl Richter (32) wird endlich seinen Mut und seine Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. Neben ihm soll Markus antreten. Was genau auf das Vierergespann in der sogenannten "Sternefabrik" zukommt, ist bislang noch ein Geheimnis.

Ob die Stars es wohl schaffen werden, ein paar Sterne zu ergattern? Immerhin dürften ihre Mägen nach der Sterne-Pleite von gestern Abend gewaltig knurren. Obwohl die Camper mit Prince Damien und Sonja sehr motivierte und energiegeladene Kandidaten in die Prüfung geschickt hatten, blieb das erhoffte große Festmahl aus. Die beiden heimsten nur einen Stern ein.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Raúl Richter, Daniela Büchner und Markus Reinecke im Dschungelcamp

TVNOW Markus Reinecke im Dschungelcamp 2020

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien und Sonja Kirchberger im Dschungelcamp

