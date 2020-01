Die Enttäuschung über die Sterne-Pleite ist groß! Am heutigen Abend mussten sich Prince Damien (29) und Sonja Kirchberger (55) beim Dschungelcamp in der Ekel-Prüfung beweisen. Ihre Mitbewohner hatten sie mit großen Erwartungen zu der Aufgabe geschickt und bereits mit einem großen Festmahl gerechnet. Zurück am Lagerfeuer kam allerdings die Ernüchterung: Die beiden hatten nur einen Stern im Gepäck. Camper und Zuschauer waren von dieser Leistung alles andere als begeistert.

"Ein Stern ist natürlich kacke, wenn man wahnsinnigen Hunger hat", beschwert sich Markus Reinecke (50) im Dschungeltelefon über die schlechte Ausbeute. Er ärgert sich vor allem, dass die beiden eigentlich gar nicht an Krabbeltierchen und Ängsten gescheitert sind, sondern vor allem, weil sie nicht die richtigen Werkzeuge für das Abmontieren der gelben Objekte der Begierde gefunden hatten. "Handwerklich völlig überfordert", zeigte er sich enttäuscht. Danni Büchner (41) hingegen fand das Ergebnis gar nicht so tragisch. Sie freute sich eher, dass sie nicht die Einzige war, die an einer Prüfung gescheitert war.

Auch im Netz müssen sich die Prüflinge der Kritik der Fans stellen. "Sie haben es echt geschafft. Sie haben sich mehr blamiert als die Büchnerin", lautete beispielsweise ein vernichtendes Urteil. Während alle auf Sonja rumhackten, gab es aber immerhin Mitleidsbekundungen für den DSDS-Star. "Prince kann ja wohl nichts dafür, wenn Sonja kein Plan hat", meinte ein Twitter-User und fand die Leistung des Sängers eigentlich ziemlich in Ordnung.

TVNOW / Stefan Menne Sonja Kirchberger und Prince Damien im Dschungelcamp 2020

TVNOW Markus Reinecke im Dschungelcamp 2020

TVNOW Prince Damien bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

