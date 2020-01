Süßer Partnerlook von Jenna Dewan (39) und ihrer Tochter Everly (6)! Seit Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft wird die Step Up-Darstellerin auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt. Mittlerweile steht die Ex von Channing Tatum (39) kurz vor der Entbindung und könnte jeden Moment ihr Baby bekommen. Trotzdem ist Jenna noch immer viel mit ihrer Erstgeborenen unterwegs. Auf ihren jüngsten Fotos verzaubern Mutter und Tochter nun mit ihren aufeinander abgestimmten Looks!

Everly scheint den gleichen verspielten Modegeschmack zu haben, wie ihre Mami! Das wird beim Anblick der aktuellen Fotos der Sechsjährigen und Jenna sofort deutlich. Beim entspannten Bummeln durch die Straßen von Los Angeles trugen sowohl Everly als auch die Bald-Zweifach-Mama ein lockeres Maxi-Kleid mit einem floralen Muster. Und auch frisurentechnisch scheinen die beiden auf einer Wellenlänge zu sein – Jenna und Everly trugen ihre leicht gewellten Haare offen.

Den Bildern nach scheinen die Damen ihren Ausflug mächtig zu genießen. Ob die bevorstehende Geburt mit ein Grund für ihre gute Laune war? Nicht nur Jenna und ihr Freund Steve Kazee (44) freuen sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – auch Everly soll es kaum erwarten können, endlich ihr Geschwisterchen kennenzulernen.

Actionpress/ X17online.com Jenna Dewan in Los Angeles, Januar 2020

Actionpress/ X17online.com Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, Januar 2020

Actionpress/ X17online.com Jenna Dewan mit ihrer Tochter in Los Angeles, Januar 2020

