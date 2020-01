Am Samstag hieß es für Toni Trips Koffer packen! Nach acht Tagen im Dschungelcamp musste die ehemalige DSDS-Kandidatin nach Marco Cerullo (31) als Zweite den australischen Urwald verlassen. Neben ihren Bezugspersonen Prince Damien (29), Elena Miras (27) und Sonja Kirchberger (55) ließ die 22-Jährige aber auch Daniela Büchner (41) zurück, mit der sie in der Sendung einige Male angeeckt war. Zurück in der Zivilisation machte besonders das Verhalten von Danni die Sängerin sprachlos!

"Ich muss ehrlich sagen, ich bin draußen schockiert", erklärte die "Traum"-Interpretin. Man habe im Camp nicht gemerkt, wie Daniela wirklich drauf ist. "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich drinnen mit ihr auch mal ein paar andere Wörter geredet", beteuerte Antonia Komljen – so die Musikerin mit bürgerlichem Namen – bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach. Auf eine Aussprache mit der Goodbye Deutschland-Auswanderin hat Toni allerdings keine große Lust: "Eigentlich habe ich gar keinen Bock, noch mal gegen eine Wand zu reden."

Zu einer handfesten Diskussion zwischen den beiden war es bereits in der Show gekommen. Dabei hatte sie Danni gebeten, nicht mehr so aggressiv mit ihren Mitstreitern zu reden – jedoch ohne Einsicht seitens der fünffachen Mutter. "Das hat mich so auf die Palme gebracht", verriet Antonia nach ihrem Exit. "Angeblich wollte sie es ja nicht wahrhaben während des Gesprächs, aber komischerweise hat sie ja dann doch auf mich gehört", fügte sie hinzu. Danach habe sich Daniela gegenüber den Camp-Bewohnern nämlich anders verhalten.

TVNOW Daniela Büchner im Dschungelcamp

Instagram / tonitrips Toni Trips, Ex-DSDS-Kandidatin

Instagram / tonitrips Antonia Komljen, Dschungelcamp-Teilnehmerin

