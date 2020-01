Hatte Toni Trips nicht den nötigen Promi-Status, um die Dschungelcamp-Krone zu ergattern? An Tag neun fand die zweite Eliminierungs-Runde im australischen Busch statt. Nachdem am Abend zuvor völlig überraschend Marco Cerullo (31) rausgewählt wurde, mussten am Samstagabend Toni und Raúl Richter (32) zittern: Am Ende kickten die Zuschauer die Sängerin von der Urwald-Pritsche. Hat vielleicht ihre geringe Bekanntheit vor der Show zum schnellen Dschungel-Aus geführt?

Toni gab stolz schon vor Abflug nach Australien bekannt: Sie ist wohl die Kandidatin, mit dem geringsten Bekanntheitsgrad, die es jemals in den Dschungel geschafft hat. Die Blondine erreichte in der vergangenen DSDS-Staffel lediglich den Recall – dank ihrer coolen Art wurde sie dann in die Tropen-WG eingeladen. Doch in der Kakerlaken-Hölle konnte Toni das Publikum dann nicht von sich überzeugen. "Wenn ich so unbekannt bin wie eine Toni, dann muss ich Gas geben und abliefern", erklärte Ex-Camperin Olivia Jones (50) bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach das Ausscheiden der Beauty. Und auch Currywurst-König und Urwald-Experte Chris Töpperwien (45) machte Tonis geringe Berühmtheit für den frühen Rausschmiss verantwortlich: "Ganz ehrlich, ich habe den Namen noch nie vorher gehört. Toni Trips, da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen."

Auch die Promiflash-Leser sind von der Entscheidung der Dschungel-Fans überzeugt, Toni rauszuwählen. In einer Umfrage (2.019 Teilnehmer, Stand 19.01.2020, 08:58 Uhr) sind 74,1 Prozent der User der Meinung, dass Toni einfach zu wenig abgeliefert hat und der Rausschmiss gerechtfertigt ist. Lediglich 25,9 Prozent denken, die Festival-Gängerin sei zu Unrecht rausgeflogen.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Antonia Komljen am ersten Tag im Dschungelcamp

ActionPress Olivia Jones bei der 20 Golden Years of Movie meets Media Party

Instagram / tonitrips Toni Trips, Ex-DSDS-Kandidatin

