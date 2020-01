Kein Dschungel-Fieber im Hause Norberg-Wendler! Seit rund anderthalb Wochen kämpft Claudia Norberg (49) bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! mit noch sieben weiteren prominenten Kandidaten um die heiß begehrte Dschungelkrone. Auf die Unterstützung ihrer Familie vor dem Fernseher verzichtet die Noch-Ehefrau von Michael Wendler (47) dabei – denn ihre Tochter Adeline darf die Show nicht gucken!

Gegenüber RTL offenbarte die 17-Jährige, noch keine Folge des Reality-Formats eingeschaltet zu haben: "Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich den Dschungel nicht anschaue. Daran halte ich mich auch!" Weitere Gründe für die Abmachung gab Adeline nicht an – besonders zu stören schien es die in Florida lebende Schülerin aber nicht: "Ich bin froh, dass ich hier lebe, denn ich kriege dann eher was vom Iran-USA-Konflikt mit als von den Schlagzeilen rund um meine Mutter und meinen Vater!"

Besonders viel hätte Adeline von ihrer Mama bisher ohnehin nicht gesehen: In den vergangenen eineinhalb Wochen wurde Claudia dank ihrer unauffälligen, ruhigen Art eher weniger Sendezeit gegönnt – die meiste Aufmerksamkeit bekamen hingegen Daniela Büchner (41) und Elena Miras (27).

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp 2020

Anzeige

Instagram / claudia_wendler_ Claudia und Adeline Norberg

Anzeige

TVNOW Claudia Norberg an Tag 6 im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de