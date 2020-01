Jetzt kommt es ganz dicke für die Dschungelcamper! Weil unter anderem Elena Miras (27), Raúl Richter (32) und Co. diverse Regelverstöße in der Urwald-WG begangen haben, mussten sich an Tag zwölf alle Stars von ihren Luxusartikeln verabschieden. So hatte der GZSZ-Star beispielsweise unerlaubt tagsüber geschlafen und die einstige Love Island-Kandidatin kassierte kurzerhand Toni Trips Concealer ein, als die das Pritschenlager verlassen musste. Das blieb nicht ohne Konsequenzen, auf die die Promis nun äußerst bockig reagierten!

Am Lagerfeuer diskutierten die verbliebenen Camper über die Verstöße. Vor allem Elena wollte ihr Vergehen nicht als solches anerkennen und legte sich mit ihrem Konkurrenten Sven Ottke an: "Egal, was man sagt, man stößt immer auf Dynamit. Sie ist extrem angriffslustig. Aber ich muss Frauen nicht verstehen. Das ist eine komplett andere Spezies", zog er ein Fazit aus der Diskussion. Abseits der Wortgefechte traf aber vor allem Danni Büchner (41) die Sanktion hart. Die Kult-Auswanderin hat unter anderem ein Kissen mit einem Foto ihrer Liebsten dabei: "Ich hätte mein Kissen gern behalten. Wenn ich schlafen gehe, dann schaue ich meine Familie an und freue mich. Und an meinen Mann denke ich immer – und jetzt, was soll ich machen?", fragt sie anschließend traurig im Dschungeltelefon.

Aber auch die sonst sehr tough wirkende Elena hat mit der Abgabe ihrer Artikel zu kämpfen. Während sie auf das Make-up gut verzichten kann, vermisst auch sie ein Kissen mit dem Bild ihrer Tochter Aylen drauf – und wird dadurch daran erinnert, wie lange sie ihr Kind schon nicht mehr in die Arme schließen konnte. Niedergeschlagen klagt sie Prince Damien (29) ihr Leid: "Ich will gar nicht weinen. Ich fühle mich so schlecht, dass ich sie so lange allein gelassen habe."

