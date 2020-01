Die Dschungelcamp-Fans lieben Elena Miras (27)! Seit über einer Woche hausen die Promis bereits im australischen Urwald und kämpfen um den Dschungel-Thron. Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, hat Elena nach Love Island und Das Sommerhaus der Stars erneut gute Chancen, eine TV-Show zu gewinnen. Bei Umfragen landete sie zuletzt mit großem Abstand auf dem ersten Platz. Doch was macht das Reality-TV-Sternchen eigentlich so sympathisch?

Elena ist authentisch! Die Beauty hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Schon direkt nach dem Einzug ins Lager machte sie deutlich, kein Fan von Claudia Norberg (49) zu sein, und deutete an, den wahren Grund für ihre Trennung von Michael Wendler (47) zu kennen. Generell vergeht kein Tag, an dem die Schweizerin nicht etwas findet, worüber sie meckern oder pöbeln könnte. Jedoch eckt die Mutter einer Tochter nicht nur bei ihren Mitstreitern an, sie ist auch eine Teamplayerin. Schon mehrfach musste sie zur Doppelprüfung mit Danni Büchner (41) antreten. Und obwohl die Challenges nur mit einer überschaubaren Anzahl von Sternen belohnt wurden, gab die 27-Jährige jedes Mal alles und versuchte gleichzeitig, ihre ängstliche Mitstreiterin anzuspornen.

Elena ist nicht immer die toughe Powerfrau, die sie vorgibt zu sein. Bei einer Nachtwache offenbarte sie, nach ihrem Sommerhaus-Sieg beim Jugendamt gemeldet worden zu sein. Der endgültige Bescheid des Amtes stünde noch aus. "Nur weil ich hier bin und eine Sendung drehe, bin ich keine schlechte Mutter!", stellte sie klar. Wegen der Sehnsucht nach ihrer Tochter und den anstrengenden Camp-Bedingungen wollte die Influencerin in der letzten Episode sogar alles hinschmeißen: "Ich bin so erschöpft. Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will", erklärte sie im Dschungeltelefon, ließ sich dann aber doch von Prince Damien (29) zum Bleiben überreden.

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner und Elena Miras im Dschungelcamp, Tag 8

TVNOW Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin

