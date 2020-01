Im Jahr 2001 änderte sich Dagmar Wöhrls (65) Leben auf tragische Weise – und für immer. Der Sohn der Die Höhle der Löwen-Investorin verlor bei einem Unfall sein Leben: Der damals zwölfjährige Emanuel stürzte in Nürnberg vom Dach des Elternhauses. In der Vergangenheit hat die ehemalige CSU-Politikerin bereits einige Male sehr offen über das traumatische Erlebnis gesprochen. Nun verriet die ehemalige Miss Germany, wie sie heute mit dem Tod ihres Sohnes zurecht kommt!

Wie Bild berichtet, erklärt die Rechtsanwältin am Mittwoch in der Sendung "Dinner Party": "Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man immer. Aber diese Wunde, also der Tod meines Sohnes, wird niemals verheilen." Sie habe gelernt, mit dem Schicksalsschlag umzugehen, er hole sie dennoch "immer und immer" ein. Sie sei seither nie mehr so unbeschwert gewesen, wie zuvor.

Das Unglück ist damals um Mitternacht passiert – Dagmar und ihre Familie waren allesamt zuhause: "Die Nachbarn haben eine Party gefeiert und der Kleine wollte schauen, was da los ist", erzählt sie. Deshalb sei ihr Sohn unbemerkt aufs Dach geklettert, von dem er dann tödlich stürzte.

Getty Images TV-Bekanntheit Dagmar Wöhrl

MG RTL D / Frank W. Hempel Dagmar Wöhrl in "Die Höhle der Löwen"

Sean Gallup / Getty Images Investorin Dagmar Wöhrl



