Danni Büchner (41) kämpft noch immer bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! um den Thron. In der TV-Show musste die Goodbye Deutschland-Auswanderin siebenmal in Folge zur Dschungelprüfung antreten und steht bereits mit einigen ihrer Mitstreiter auf Kriegsfuß. Ihre Kids aus erster Ehe rechneten sogar schon mit RTL ab, weil der Sender ihre Mutti angeblich falsch darstellt. Hätte Danni ihre Sprösslinge vielleicht besser auf ihre Teilnahme an dem Reality-TV-Format vorbereiten sollen?

Für Willi Herren (44) lautet die Antwort auf diese Frage "Ja"! Im Interview mit Promiflash meint der Ballermann-Sänger, dass es für die Sprösslinge der Witwe von Jens Büchner (✝49) hart sein müsse, wenn Witze auf Kosten ihrer Mama gerissen werden. Allerdings stellt er auch knallhart klar: "Aber das muss man in Kauf nehmen, wenn man an so einem Format teilnimmt." Schließlich habe Danni schon im Vorfeld polarisiert, so dass es von Anfang an klar gewesen sei, dass sie ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommt als manch anderer Camper.

Der Kölner ist sich sicher, dass sich die 41-Jährige im australischen Busch total authentisch gibt: "Sie hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg." Ein bisschen Selbstinszenierung sei laut Willi auch total normal und gehöre zum Konzept der Sendung.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kids

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

ActionPress Willi Herren bei der Rostock Ole Party 2019 im IGA-Park in Rostock

