Am elften Tag im Dschungelcamp musste ein weiterer Promi seine Koffer packen: Anastasiya Avilova (31) hatte zu wenige Anrufe der Zuschauer bekommen und darf sich nun einige Tage im Luxushotel Versace in Australien ausruhen. Bereits vor seinem Busch-Aus machte das Model deutlich, dass es die Freiluft-WG gerne verlassen würde – diesen Wunsch hat ihm das TV-Publikum nun erfüllt. Zurück in der Zivilisation meldete sich die Beauty jetzt bei ihren Followern.

Auf Instagram teilte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin einen kurzen Clip. In dem Video sieht man, wie Anastasiya im Bikini am Meer sitzt und mit ihren Händen ein riesiges Herz in den Sand zeichnet. "Ihr Lieben, ich bin nun zurück in der Realität und als Erstes möchte ich jedem Einzelnen von euch Danke sagen", kommentierte sie unter dem Posting. Sie bedankte sich bei ihren Fans speziell für den Support und die lieben Nachrichten.

Außerdem stellte sich die 31-Jährige kurz nach ihrem Rauswurf einer kleinen Fragerunde ihrer neugierigen Community. Klar, dass einige – wegen der spärlichen Menge an Essen im Lager – wissen wollten, welches Nahrungsmittel ihr im Dschungel am meisten gefehlt habe. "Kaffee", lautete die spontane Antwort von Anastasiya.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Ex-"Temptation Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Kammerer, Bernd / ActionPress Anastasiya Avilova am Frankfurter Flughafen

Anzeige

TVNOW Anastasiya Avilova im Dschungel-Telefon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de