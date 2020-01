Da waren es nur noch sieben! Seit mittlerweile zwölf Tagen halten es die diesjährigen Dschungelcamper im australischen Busch aus – und langsam wird deutlich, dass die Nerven blank liegen. Zwar erkämpften Claudia Norberg (49) und Prince Damien (29) in der Urwald-Prüfung endlich ein wenig Essen für ihre Mitbewohner auf Zeit in der Freiluft-WG, aber auch mit vollem Magen lästern unter anderem Elena Miras (27) und Danni Büchner (41) weiterhin, was das Zeug hält. Als gestern auch noch überraschend Sonja Kirchberger (55) gehen musste, zitterten die VIPs heute um ihr weiterkommen: Für Anastasiya Avilova (31) hat das Hoffen ein Ende – das Model musste sich aus dem Dschungel verabschieden!

Wieder mussten der Ex-GZSZ-Darsteller Raúl Richter (32) und Anastasiya hoffen, dass genügend Fans für sie angerufen haben – seit Längerem standen die beiden auf der TV-Abschussliste. Die 31-Jährige musste schließlich die Dschungel-Pritsche räumen. Sie nahm die Entscheidung aber gefasst auf, immerhin gab sie schon vor Kurzem zu, nicht allzu traurig über einen Exit zu sein.

Weiterhin weit oben in der Gunst der Zuschauer ist die einstige Love Island-Kandidatin Elena Miras – und das, obwohl kein Tag Down Under vergeht, an dem sie sich nicht mit einem ihrer Camper zankt. Zumindest das bleibt Anastasiya nun erspart, mit ihr geriet die 27-Jährige in den vergangenen Tagen ebenfalls aneinander, weil sie sich mit ihrer Kontrahentin Danni Büchner zusammentat. Hättet ihr gedacht, dass die Ex von Ennesto Monté (44) heute gehen muss? Stimmt in der Umfrage ab!

