Können die Dschungelcamper an Elena Miras (27) noch vorbeiziehen? Die Love Island-Bekanntheit schlägt sich seit über einer Woche im australischen Dschungel ziemlich wacker – gegen sieben weitere Stars kämpft sie nun um die begehrte Krone. Elena scheint jedoch gute Chancen zu haben, als Siegerin das Dschungelcamp zu verlassen, denn sie ist seit Beginn die beliebteste Kandidatin! Ex-Dschungel-Bewohner Domenico De Cicco (36) weiß, woran das liegt!

Im Interview mit Promiflash vermutete der Bachelor in Paradise-Teilnehmer kürzlich, dass die 27-Jährige wegen ihres losen Mundwerks so gut bei den Zuschauern ankommt. "Sie bringt das auf den Punkt und spricht nicht drumherum", erklärte Domenico. Außerdem habe die brünette Beauty eine riesige Fanbase, die sie aktiv mit Anrufen im Camp unterstützt. "Ich sehe sie ganz oben, sie kann die Dschungelkrone gewinnen", verriet der 36-Jährige.

Dennoch gab der gebürtige Italiener auch zu bedenken, dass die Favoritin sich in gewissen Situationen zügeln müsse. "Als sie aber angefangen hatte, mit jedem darüber zu reden, das fand ich nicht okay. Das ist nicht die Elena", bemängelte er Promiflash weiter und spielte damit auf ihre Lästereien im Camp an.

ActionPress Domenico De Cicco, September 2019

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Januar 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de