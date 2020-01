Steht Sebastian Preuss (29) auf künstliche Schönheit? Der Kickboxer hat gerade das Vergnügen, als Bachelor eine ganz Reihe an wunderschönen Single-Ladys kennenlernen zu dürfen, die alle um seine Aufmerksamkeit buhlen. Doch viele Rosenanwärterinnen haben bei ihrem Aussehen ein kleines bisschen nachgeholfen – sei es durch ein paar Lippen-Make-over, eine Brustvergrößerung oder einen Nasen-Eingriff. Doch haben diese liebeshungrigen Teilnehmerinnen damit überhaupt eine Chance bei dem 29-Jährigen?

In einem Gespräch mit Diana Kaloev hatte Basti eigentlich durchblicken lassen, dass er von Beauty-OPs nicht besonders viel hält: Als die 22-Jährige offenbarte, dass sie sich vor einer Weile die Lippen mit Hyaluron aufspritzen ließ, bemerkte er: "Du hast so ein natürliches Gesicht, ist doch schade." Doch ein Ausschlusskriterium scheint es für den Münchner nicht zu sein – er gab ihr auch in Folge drei eine Rose.

Neben Diana sprechen aber auch andere Damen ganz offen über ihre Besuche beim Schönheits-Doc. Anna Mildenberger ist über das Ausmaß regelrecht schockiert, wie sie im Interview mit RTL deutlich machte: "Ich habe noch nie so viele Beauty-Eingriffe auf einmal gesehen wie hier bei uns. Als ich sie alle das erste Mal gesehen habe, dachte ich: Oh, Jesus Maria."

