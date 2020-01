Für zwei Rosen-Girls ist heute Endstation! Aktuell kämpfen noch 15 Mädels bei Der Bachelor um das Herz von Rosenverteiler Sebastian Preuss (29). Nach einer weiteren Kennenlern-Woche, romantischen Dates und den ersten Zärtlichkeiten musste sich der Kickboxer allerdings wieder von zwei Damen verabschieden. Neben Judith Diaz Caballero schickte Sebastian auch Love Island-Star Jessica Fiorini nach Hause. Sie offenbarte in dem Format, dass sie mit der Show-Teilnahme auch ihre Influencer-Karriere pushen wollte – hat dieses Geständnis möglicherweise zu dem Rosen-Aus geführt?

Als Basti direkt nach der Entscheidung in der Nacht der Rosen erfuhr, dass Jessica durch das Format mehr Reichweite für ihren Instagram-Account generieren wollte, wurde er deutlich: "Da war mir eigentlich alles egal, was sie gesagt hat." Weil der Sportler mit dem Fame im Netz nicht viel anfangen konnte, gab es am Ende keine Schnittblume für die TV-Bekanntheit. Daraufhin gab die Blondine ihm zum Abschied mit auf den Weg: "Ich hoffe, dass du dich nicht blenden lässt von diesem Fake-Schein. Von diesem Engel-Schein hier drin."

Der ebenfalls ausgeschiedenen Judith war die Enttäuschung nach der Verkündung anzusehen. "Ich hätte ihn schon gerne etwas näher kennengelernt und auch er hätte mich besser kennenlernen müssen. Dazu ist es nicht gekommen. Das finde ich schade", sagte sie, wünschte dem Münchner aber trotzdem viel Erfolg bei seiner Suche nach der großen Liebe.

